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性交易合法化 越南正反兩方各有所本

2018-04-09 14:23中央社 河內9日電

越南勞動榮軍與社會部日前舉辦有關性交易的研討會，一名專家在會中提出合法化性交易、將賣淫視為一般產業的建議，引起當地各界與網友關注及熱烈討論。

越南現行法律規定，性交易屬於違法行為，從事賣淫工作和嫖客將遭到罰款，性交易中介者也面臨刑事追究責任。

越南媒體報導，這名專家指出，基於實際情況，應修訂現行預防與打擊賣淫行為的相關法律，將賣淫視為一個產業，設置管理專區，如此有助解決許多社會問題。

這項建議提出後，引起越南各界與民眾的關注與討論，出現兩派爭議。

支持者表示，賣淫活動雖然被禁止，但是實際上仍然存在且相當猖獗，並隱藏性剝削、性暴力、人口販賣與性傳染疾病蔓延等社會問題。加上世界上許多國家已合法化性交易，管理成效及對社會的作用顯著。

如果越南相關部門將賣淫視為一個產業，從事賣淫活動的人都要受訓與體檢等，在紅燈區做好管理工作，這樣將有助解決許多社會問題，甚至提高旅遊業的吸引力。

反對者則表示，性交易的實質內涵就是一種性剝削，性交易若合法化將導致性剝削的狀況更加嚴重，而且不符合越南社會傳統文化與道德。不少國家合法化性交易後，因陷入無法管理窘境而必須改回相關法案。反對者擔心越南相關部門管理能力有限，可能會陷入類似狀況。

越南官員表示，是否性交易合法化是一個很複雜的問題，需要進一步研究與評估利弊，廣泛徵求各界意見，再思考下一步行動；但是2020年以前，越南將不會設有紅燈區。

越南性交易賣淫

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