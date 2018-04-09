馬克宏與川普通電話：聯手強烈回應敘利亞化武攻擊

2018-04-09 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



法國總統馬克宏8日和美國總統川普通電話。圖為兩人去年舉行高峰會。法新社 分享 facebook 敘利亞第三大城霍姆斯9日傳出T4空軍基地遭到多枚飛彈空襲，造成多人死傷。在敘利亞反政府軍掌控的度瑪鎮7日遭大規模化武毒氣攻擊後，美國總統川普雖警告將對敘國阿塞德政府採取軍事行動，但美國國防部已否認發動空襲。

國防部表示：「此時此刻，國防部未在敘利亞發動空襲。」

英國廣播公司（BBC）引述敘利亞新聞社（SANA）報導，位於霍姆斯的T4空軍基地遭到多枚飛彈攻擊，並傳出多起巨大爆炸聲響。

美國政府8日證實，度瑪鎮7日遭大規模化武毒氣攻擊，仍在評估細節。敘利亞美國醫學會發表聲明，7日的攻擊造成49人喪生，包括兒童和婦女。歐盟也表示，有證據指向阿塞德政府使用化武。

華盛頓郵報報導，川普罕見在推特上直接痛批俄羅斯、伊朗與敘利亞阿塞德政府，警告恐需為化武攻擊「付出巨大代價」，不排除將採取軍事行動。法國9日要求聯合國安理會召開緊急會議，誓言將「克盡己職」對本次化武攻擊做出回應，包含美國、英國在內共有8個國家響應。俄國也要求安理會召開緊急會議，因此，安理會9日下午將舉行兩場會議。

法國總統馬克宏8日已和川普通電話，美法兩國決定「聯手作出強烈回應」，譴責阿塞德政府對度瑪鎮平民使用化武。馬克宏上月曾警告，若證實敘利亞政府動用違禁化武對付平民，法國將對敘利亞發動攻擊。

敘利亞化武攻擊事件，將是美國白宮國家安全顧問波頓9日上任後首項考驗。波頓是華府政壇有名的鷹派，對伊朗、俄羅斯態度強硬，過去他曾支持美國攻打伊拉克，也主張推翻伊朗政府。

阿塞德政府的主要後盾國──俄羅斯、伊朗不僅否認與度瑪鎮化武攻擊有關，還對該起攻擊事件真偽存疑。伊朗外交部發出聲明提到，美國與西方國家針對敘利亞政府的指控，只是要採取軍事行動的藉口；俄國外交部則表示，化武攻擊事件報導只是意圖掩蓋恐怖分子行動。

敘利亞國營媒體報導，叛軍與敘國政府達成撤離協議後，8日開始離開反抗勢力在東古塔區掌控的最後一個城鎮度瑪鎮。