日本島根規模6.1地震 開設32處避難所

2018-04-09 09:51 中央社 東京9日專電



日本島根縣凌晨發生推測芮氏規模6.1，震度5強地震，目前傳出4人受傷，另有部分建物或道路受損。日本氣象廳表示，未來一週可能還會出現強烈搖晃的地震。路透 分享 facebook 日本島根縣今天凌晨發生芮氏規模6.1地震，災情較多的大田市已開設32處避難所；地震造成多處自來水管破裂，陸上自衛隊也派出供水車前往災區協助。

島根縣凌晨發生推測芮氏規模6.1，震度5強地震，目前傳出4人受傷，另有部分建物或道路受損。日本氣象廳表示，未來一週可能還會出現強烈搖晃的地震。

日本放送協會（NHK）報導，到清晨5時30分為止，島根縣大田市內已開設32處避難所，其中的大田市市民中心避難所，到清晨4時左右已有12人前來避難。

跟家人來到避難所的60多歲男性說，劇烈搖晃讓架上物品掉落，心想再待在家中可能會有危險，所以跟家人一起來避難。

另外一位跟家人來避難的50多歲女性說，劇烈搖晃後不久就停電，家中玄關架上的東西也被震落，之後又有幾次搖晃，覺得不安所以來避難。

受地震影響，約有100戶家庭斷水的島根縣大田市三瓶町池田地區，大田市已準備瓶裝水免費供民眾取用。

一名來取水的62歲男性說，地震後不久還有水，但過一會兒就完全沒水，雖然家裡沒受到太大損害，但第一次感受到這麼大的搖晃，還是讓他嚇了一跳。

大田市內約有30處自來水管破裂，導致無法正常供水，島根縣政府已在上午5時50分向自衛隊請求協助。

島根縣政府表示，陸上自衛隊已在上午7時派出供水車協助。

目前島根縣內傳出災情的地區包括大田市、美鄉町、出雲市及松江市，其中以大田市災情較多。

大田市內目前傳出3人受傷，其中一名男性可能骨折；另外還有一人表示胸痛，已送醫治療。

大田市目前接獲道路隆起或損壞有23件通報，建物出現裂縫及牆壁毀損也有24件通報。

另外有25處自來水管破裂，造成108戶家庭停水。

大田市立醫院的水塔水管出現裂縫，造成院內有8成水管無法使用，今天無法接收病患；市府已提供桶裝水，讓醫院可以為院內約170名患者供餐。

大田市立醫院已向市府提出派遣供水車的請求。

美鄉町部分，由於被觀測到發生震度5弱搖晃，除部分建物外牆毀損，有寺廟被通報石牆掉落重達約100公斤的石頭，町職員正進一步確認災情。

町內也有部分道路因為土石崩落暫時受阻。

出雲市被觀測到震度5弱搖晃，消防單位接獲一名女性被地震搖下床，造成腳部受傷，已送往醫院治療。

松江市則被觀測到震度4搖晃，消防單位接獲一名男性在地震後感到身體不適，已送醫治療。