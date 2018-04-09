日本6.1淺層地震 3人受傷、建築物受損

2018-04-09 07:46 中央社 東京9日綜合外電報導



日本媒體報導，日本西部今天凌晨發生規模6.1淺層地震，有3人受到輕傷，建築物與道路受損，另有部分家庭停水停電。

根據共同社，日本氣象廳說這起淺層地震規模6.1，震源深度12公里。美國地質調查所（USGS）則稱規模5.7。

法新社報導，震央在廣島市北方96公里，本州西部都可感受到搖晃。

共同社報導，有3人受到輕傷，約100戶家庭停水、50戶家庭停電，又說也有一些建築與道路受損。

不過，共同社又說，附近的島根核能發電廠沒有出現問題。