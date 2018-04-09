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敘利亞官媒：反抗軍開始撤離首都外最後據點

2018-04-09 06:51中央社 大馬士革8日綜合外電報導

敘利亞國營媒體報導，在跟敘國政府達成撤離協議後，叛軍和平民今天開始離開反抗勢力在首都郊外東古塔區掌控的最後一個城鎮。

敘利亞新聞社（SANA）報導，搭載反抗軍伊斯蘭軍（Jaish al-Islam）及其家屬的兩部巴士已經駛出東古塔區（Eastern Ghouta）度瑪鎮（Douma），將轉進敘北反抗勢力掌控地區。

敘國政府在這項撤離行動前遭控使用毒氣攻擊度瑪鎮，但敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al Assad）政權否認這項指控。

敘利亞伊斯蘭

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