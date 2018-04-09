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匈牙利國會大選開票 現任總理可望連任

2018-04-09 05:50中央社 布達佩斯8日綜合外電報導

匈牙利今天舉行國會大選，初步計票結果顯示，現任總理奧班（Viktor Orban）的右翼青年民主黨可能掌握國會2/3多數席次，可望第3度執政。

路透社報導，根據全國選舉辦公室（National Election Office）已完成計票的74.6%選票，估計青年民主黨（Fidesz）將在199席國會中拿下134席。

民主黨選舉匈牙利

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