匈牙利國會大選開票 現任總理可望連任

2018-04-09 05:50 中央社 布達佩斯8日綜合外電報導



匈牙利今天舉行國會大選，初步計票結果顯示，現任總理奧班（Viktor Orban）的右翼青年民主黨可能掌握國會2/3多數席次，可望第3度執政。

路透社報導，根據全國選舉辦公室（National Election Office）已完成計票的74.6%選票，估計青年民主黨（Fidesz）將在199席國會中拿下134席。