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平壤直接向華府證實川金會 願討論非核化

2018-04-09 05:07中央社 華盛頓8日綜合外電報導

美國官員今天透露，平壤首度向華府直接證實，已經準備就緒，將在北韓領導人金正恩與美國總統川普會談時，討論朝鮮半島非核化。

不願具名的這名官員告訴路透社，美國和北韓官員最近秘密聯繫，平壤已直接證實舉行這項空前高峰會的意願。

截至目前，華府主要是靠盟友首爾方面，對金正恩的意向做出保證。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，北韓這項證實讓川普政府更可以確保金正恩決心在下個月底之前進行川金會。

這名美國官員說：「美國證實金正恩有意願討論朝鮮半島非核化。」

金正恩北韓平壤

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