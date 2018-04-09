敘利亞化武攻擊 俄警告勿編藉口軍事干預

2018-04-09 04:33 中央社 大馬士革／莫斯科8日綜合外電報導



敘利亞叛軍掌控城鎮遭化學武器攻擊，敘國今天針對遭控是始作俑者予以譴責，強調這是「沒有說服力的跳針」。俄羅斯則警告美國，勿編造藉口對敘國進行軍事干預。

法新社報導，國營敘利亞新聞社（SANA）引述外交部消息人士指出：「動用化武的指控已經變成沒有說服力的跳針。每當敘利亞阿拉伯軍（Syrian Arab Army）在打擊恐怖主義戰鬥中取得進展，就會出現動用化武這種指控，做為幫度瑪鎮（Douma）的恐怖分子延長壽命的藉口。」

度瑪鎮是叛軍在大馬士革郊外東古塔區（Eastern Ghouta）的最後據點。政府軍發動長達7週攻勢，曾是反抗勢力主要陣地的度瑪鎮已被打垮，敘國政權拿下古塔區95%的土地，今天並宣布達成叛軍撤離當地的協議。

俄羅斯今天也堅稱，敘國政權沒有對叛軍在東古塔區的據點使用化武，警告美國勿「編造藉口對敘利亞展開軍事干預」。

俄國外交部聲明：「拿牽強、編造的藉口對敘利亞進行軍事干預，我們必須再次提出警告，此舉絕對令人無法接受，可能導致可怕後果。在敘利亞合法政府要求之下，當地也有俄羅斯士兵。」

度瑪鎮6到7日遭遇新一波空襲，至少造成80人喪生。急救人員指控，效忠敘國政權的部隊在攻擊中使用有毒的氯氣。

美國總統川普今天推文說：「普亭（Vladimir Putin）總統、俄羅斯和伊朗支持的畜牲巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）必須負責，為此付出重大代價。」

俄國外交部是在川普推文之前發出上述聲明，內容強調外界的指控「挑釁」。