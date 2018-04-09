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敘利亞化武攻擊死傷慘 川普揚言報復

2018-04-09 00:46中央社 華盛頓/貝魯特8日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，敘利亞總統阿塞德對人民發動致命的化武攻擊，將會為此「付出重大代價」。川普並且譴責伊朗與俄羅斯總統普亭支持「畜牲阿塞德」。

醫療救援組織「敘利亞美國醫學會」（SAMS）和民防單位發表聯合聲明說，敘利亞反抗軍的據點東古塔區（Eastern Ghouta）度瑪鎮（Douma）7日晚間遭到化學武器攻擊，已有49人喪生。其他單位說，死亡人數高達150人或是更多。

路透社報導，川普發推文說：「許多人在敘利亞愚蠢的化武攻擊中喪生，其中包括婦女和幼童。暴行發生的地區遭到封鎖，被敘利亞軍隊重重包圍，完全和外界隔離。」

他表示：「普亭（Vladimir Putin）總統、俄羅斯和伊朗支持的畜牲阿塞德（Bashar al-Assad），必須負責，為此付出重大代價。」

俄羅斯支持的敘利亞政府否認政府軍曾經發動任何化武攻擊。

在此同時，另有報導開始流傳，指出反抗軍日暮途窮並捏造新聞。路透社無法證實這些報導。

在社會運動參與者流傳的一段影片中，可見大約12具大人、婦女和小孩屍體，部分死者口中出現泡沫。影片可聽見有一聲音說道：「度瑪鎮，4月7日…此處可聞到一股強烈的味道。 」

美國國務院表示，攻擊造成大規模死亡的報導「駭人聽聞」，如果屬實，「國際社會必須立即回應」。

然而，俄羅斯駁斥這些報導。俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）引述俄國駐敘利亞衝突各方調解中心主任葉夫圖申科（Yuri Yevtushenko）將軍的話報導：「我們堅決駁斥此一訊息。」

敘利亞國營電視台今天引述一名官方消息人士的話報導，控制度瑪鎮的反抗軍，同意釋放手中所有的俘虜，以換取他們撤離度瑪鎮。

這名消息人士指出，根據協議，敘利亞反抗軍「伊斯蘭軍」（Jaish al-Islam）戰士，將在48小時內撤出度瑪鎮，前往敘利亞北部的賈拉布魯斯（Jarablus），當地靠近敘利亞與土耳其邊界。

「伊斯蘭軍」並未立即回應。

敘利亞俄羅斯川普

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