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揮舞反移民大旗 匈牙利右派總理篤定連任

2018-04-08 22:40中央社 布達佩斯8日綜合外電報導

匈牙利國會大選今天登場，對歐洲移民議題立場強硬的現任總理奧班（Viktor Orban）民調支持度領先，料將成功贏得3連任，拿下第4個總理任期，恐將加深歐洲聯盟分歧。

在競選期間，奧班將自己塑造為匈牙利基督教文化的救星，高舉反對穆斯林移民湧入歐洲的大旗。經過激烈選戰，各家民調都顯示他的「青年民主黨」（Fidesz）遙遙領先。

法新社報導，奧班所屬的「青年民主黨」最初由1988年一場自由主義運動而生，當時以年輕一代匈牙利人為目標，並支持議會制民主。

1990年代晚期，奧班開始轉移政黨方向，以開拓政壇右派勢力出現的缺口。1998年勝選後，35歲的他迎來第一個總理任期，但接著在2002年下屆選舉落敗，還形容勝利遭人「偷走」。

他而後又從2010年連續執政至今，成為匈牙利摒棄共產主義後任職時間最長的總理，也由早年的民主鬥士變成了強人領袖。

奧班對歐洲聯盟更深入統合採強烈反對立場，若他這回強勢連任，將加強中歐國家聯手反對歐盟移民政策的力度。

他的競選政策主打單一議題：移民對國安構成巨大威脅。他若獲壓倒性勝利，將覺得這項政策抉擇獲得肯定。反對人士則批評，他的立場助長了匈牙利的排外情緒。

路透社報導，奧班今天與妻子在布達佩斯一個富裕選區投完票後，表示匈牙利的未來取決於選舉結果。

若奧班強力勝選，將激勵波蘭與鄰國奧地利等中歐國家的其餘右翼民族主義人士，讓歐盟28成員國間的嫌隙清晰可見。

在今天刊出的訪談中，奧班向Origo網站表示：「德國巴伐利亞邦、義大利、捷克和奧地利等地都表明反移民立場，現在輪到匈牙利了。」

奧班的政黨在2010、2014年兩度壓倒性勝選，主政期間遏制憲法法院權力、控制媒體並任命親信擔當重要職位，藉此削弱匈牙利民主制衡機制，歐盟至今仍苦於應對。

奧班的支持者遍布歐洲。極右派擁護者欣賞他對移民的強硬態度，並將有效控制預算赤字、減少失業率和部分債務、使經濟走上成長軌道等作為歸功於他。

「華盛頓郵報」報導，在許多奧班支持者眼裡，今天的大選與其說是對歐盟的反彈，還不如說是場歐洲願景之戰。

對他們來說，奧班隻手改造匈牙利，成為與21世紀西方民主國家最不相像的歐盟國家，而確保歐洲未來的最好方法，就是支持他。

青年民主黨前黨員在內的反對人士則認為，奧班政權使匈牙利轉向「東方式」專制，與當代歐洲的公開、寬容與民主等價值互不相容，令人不安。

過去8年執政期間，奧班推動全面修憲與嚴厲打擊國內媒體。在反對派眼裡，他與歐盟夥伴德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等人作風迥異，反倒是和俄羅斯總統蒲亭看法較接近，而今天大選，就是人民做出重大抉擇的時刻。

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