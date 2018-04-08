敘平民又遭化武攻擊！川普：普亭、伊朗及歐巴馬要負責

2018-04-08 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在敘利亞東古塔地區最大城鎮度瑪（Douma）7日傳出遭化武攻擊後，美國總統川普8日抨擊俄羅斯總統普亭和伊朗支持敘國的「禽獸」總統阿薩德，並稱這場攻擊「瘋狂」且

川普推文說：「包括婦女和兒童在內多人在敘利亞瘋狂的化學攻擊中喪生。暴行發生地被敘利亞軍隊封鎖與包圍，令外界無法進入。普亭總統、俄羅斯以及伊朗要為支持禽獸阿薩德負責。」他並誓言要普亭和阿薩德付出「巨大代價」。