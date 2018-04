俄國否認敘利亞 以化武攻擊反抗軍

2018-04-08 19:30 中央社 莫斯科8日綜合外電報導



針對外界宣稱敘利亞當局使用化學武器攻擊東古塔區(Eastern Ghouta)一處反抗軍據點,俄羅斯今天予以駁斥。稍早,美國聲稱,對於任何的攻擊行動,俄國負有最終責任。

媒體報導,俄羅斯駐敘利亞衝突各方調解中心(Russian Center for Reconciliation of the WarringSides in Syria)主任葉夫圖申科(Yuri Yevtushenko)將軍表示:「我們堅決否認此一訊息。」

他強調:「我們已準備好,度瑪鎮(Douma)一旦擺脫好戰分子,立即派遣俄國放射、生化防護專家前往收集資料,將可確認這些指控都是捏造的。」

前一天,度瑪鎮再次遭空襲,大約24小時內造成70名平民喪生,另有11人也出現呼吸問題。

最先出動的救難人員指控效忠敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的部隊,使用有毒的氯氣進行攻擊。

美國國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)發表聲明說:「如果屬實,這些報導駭人聽聞,國際社會必須立即回應。」

她強調:「阿塞德政權及其支持者必須負責,任何進一步的攻擊必須立即遏止。」「俄羅斯堅定不移支持(阿塞德)政權,最終對這些殘忍攻擊負有責任。」