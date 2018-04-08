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俄國否認敘利亞 以化武攻擊反抗軍

2018-04-08 19:30中央社 莫斯科8日綜合外電報導

針對外界宣稱敘利亞當局使用化學武器攻擊東古塔區（Eastern Ghouta）一處反抗軍據點，俄羅斯今天予以駁斥。稍早，美國聲稱，對於任何的攻擊行動，俄國負有最終責任。

媒體報導，俄羅斯駐敘利亞衝突各方調解中心（Russian Center for Reconciliation of the WarringSides in Syria）主任葉夫圖申科（Yuri Yevtushenko）將軍表示：「我們堅決否認此一訊息。」

他強調：「我們已準備好，度瑪鎮（Douma）一旦擺脫好戰分子，立即派遣俄國放射、生化防護專家前往收集資料，將可確認這些指控都是捏造的。」

前一天，度瑪鎮再次遭空襲，大約24小時內造成70名平民喪生，另有11人也出現呼吸問題。

最先出動的救難人員指控效忠敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊，使用有毒的氯氣進行攻擊。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發表聲明說：「如果屬實，這些報導駭人聽聞，國際社會必須立即回應。」

她強調：「阿塞德政權及其支持者必須負責，任何進一步的攻擊必須立即遏止。」「俄羅斯堅定不移支持（阿塞德）政權，最終對這些殘忍攻擊負有責任。」

俄羅斯敘利亞國務院
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