聯合國：緬甸現況不利洛興雅人遣返

2018-04-08 19:24 中央社 仰光8日綜合外電報導



聯合國告訴法新社，緬甸若開邦北部深陷危機，情況「不利」洛興雅人自孟加拉返鄉，此說與緬甸當局堅稱已準備好讓洛興雅人返回的說法不一。

自去年8月以來，約70萬名洛興雅穆斯林為逃離血腥軍事鎮壓而跨越邊境，他們指控緬甸武裝部隊犯下謀殺及強暴行徑，並沿途焚燒村莊。

法新社報導，緬甸軍方否認這些指控，並視相關行動為對8月25日洛興雅激進分子發動攻擊的合理回應，當時約12名邊防警察喪生。

緬甸和孟加拉去年11月簽署遣返協議，但迄今未有難民返鄉。

聯合國人道事務協調廳（United Nations Officefor the Coordination of Humanitarian Affairs）助理秘書長穆勒（Ursula Mueller）說：「目前這些條件不利進行自願、有尊嚴且可持續的遣返。」

穆勒赴緬甸進行為期6天的訪問，期間也赴若開邦北部訪視。她於訪問結束時說，緬甸需處理「遷徙自由、社會凝聚力、生計及取得服務的管道等重要問題」。

路透社報導，穆勒罕見獲准探視若開邦影響最鉅的地區，並與受軍方控制的國防部長和邊境事務部長、緬甸實際領導人翁山蘇姬及其他文職官員會晤。