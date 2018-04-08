成敗在此一舉 杜特蒂限期菲共恢復和談

2018-04-08 12:16 中央社 馬尼拉8日專電



菲律賓總統杜特蒂。 歐新社 分享 facebook 菲律賓媒體報導，菲總統杜特蒂限期菲律賓共產黨於2個月內與政府恢復和談，否則將不再回到談判桌，並開始逐一逮捕菲共高幹。

菲國多家主流媒體今天報導，杜特蒂5日在巴賽市（Pasay）觀賞一場演唱會時說：「我會親自推動再次恢復和談，我訂出60天內的時間表，成敗在此一舉。」

杜特蒂表示，他歡迎菲共創始人席森（Jose MariaSison）回菲參加談判，並稱會自掏腰包供席森以及所有參與談判的菲共食宿。

他承諾，參與和談的菲共高幹將可在菲國境內自由行動，但一旦和談破裂就會開始抓人。

杜特蒂說：「你們都可以出來走動，不會有事，但如果和談破裂，我保證會開始收網。」

菲共在菲國鄉村地區作亂已近50年，菲國歷屆政府與菲共的和談一直停停走走。

席森是杜特蒂在大學時代的教授，1987年流亡荷蘭。基於師生情誼，杜特蒂上任之初又與菲共重啟和談，但菲共游擊隊在和談的同時持續偷襲政府軍，杜特蒂一怒之下於去年11月底終止和談。

杜特蒂在終止和談後，宣告菲共及其游擊隊「新人民軍」（NPA）為恐怖組織，要求地方法院宣布600多名菲共高幹為「恐怖分子」，同時指示政府軍強力清剿新人民軍。

這次放軟態度願意重啟和談，是因為60多名眾議員聯合要求杜特蒂恢復與菲共和談。但杜特蒂提出了3大先決條件，包括菲共停止攻擊行動、停止向商家勒索革命稅，以及放棄要求成立聯合政府。

媒體報導，席森3日表示菲共願意且已作好恢復和談的準備，但呼籲菲律賓政府再次確認之前雙方簽署的所有協定，並排除談判障礙，包括去除「恐怖分子」的標籤。

杜特蒂說：「菲共成員已一波波投降了，現在輪到席森了。我不求人。從菲共最近談話的字裏行間可以看出，要求恢復和談的是他們。」