德國汽車衝撞人群案 民眾痛批主嫌懦夫

2018-04-08 12:13 中央社 德國明斯特7日綜合外電報導



德國明斯特（Muenster）今天發生汽車衝撞人群事件，據報警方在主嫌家中找到一支卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov）。而現場目擊者則痛批做出這種事的人是懦夫。

每日郵報（Daily Mail）報導，這起發生在當地下午3時27分左右的衝撞事件，造成至少2死，20多人傷，48歲主嫌閻斯（Jens R.）於案發後在車內舉槍自戕。

法新社報導，警方表示，他們在凶嫌車內找到「潛在可疑物品」，有可能是爆裂物，已呼叫專家到現場進行解除。

德國權威雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，主嫌閻斯是明斯特當地居民，警方在他公寓找到一支攻擊性武器。每日郵報則報導，警方找到的是一支卡拉希尼柯夫突擊步槍。

當地警方並未證實這項報導。明斯特是大學城，位在柏林西方300哩，人口約30萬。

閻斯駕駛一輛廂型車在德國西部明斯特舊城區中心，衝撞坐在Grosser Kiepenkerl餐廳外頭的一群人，此餐廳在這座秀麗大學城頗獲觀光客青睞。

這家餐廳員工告訴NTV電視台：「先是傳出碰撞聲，接著是尖叫聲。很多人在尖叫，我很氣，做出這類事情是懦夫行為」。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，這件事讓她「大為震撼」，且會「盡一切可能來判定這項行為背後目的，並妥善協助受害人」。

邦內政廳長魯爾（Herbert Reul）表示，行凶男子據信是德國公民，並非外傳是一名難民或諸如此類人士。魯爾也強調，調查工作仍持續進行。

魯爾也說：「目前無跡象顯示，本案與任何伊斯蘭主義有所關連。」然而，凶嫌據信患有「心理問題」。

歐洲各地近來發生一連串以汽車攻擊公共空間群眾的事件，明斯特案為最新一起。

一年前的今天，一輛卡車在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）衝撞街道上擁擠人潮，接著衝進百貨公司，造成4死。39歲凶嫌阿基洛夫（Rakhmat Akilov）來自烏茲別克，據他律師說，凶嫌坦承執行「恐怖犯罪」。

2016年12月19日，德國柏林（Berlin）耶誕市集遭遇攻擊，突尼西亞籍庇護尋求者艾姆里（Anis Amri）劫持一輛卡車、謀殺波蘭籍駕駛，最後開車衝撞市集群眾，釀11死、數十人傷，凶嫌本身也在4天後遭義大利警方在米蘭（Milan）擊斃。

2016年7月14日，這類型衝撞攻擊死傷最慘重的一次發生在法國度假勝地尼斯（Nice），法國國慶日當天，一名男子衝撞人群，奪走86條人命。