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美朝人員密會敲川金會地點 考慮蒙古烏蘭巴托

2018-04-08 10:40聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國有線電視新聞網引述政府知情人士報導，美國和北韓已舉行多場直接秘密會談，為美國總統川普和北韓領導人金正恩的會面鋪路，顯示備受外界期待的高峰會有所進展。

官員透露，美國中情局（CIA）局長龐培歐和CIA的一個小組，正透過情報系統的管道，為川金會預做準備。美國和北韓情報官員已多次對話，甚至在第3國會面，主要是想敲定峰會地點。

儘管北韓政權尚未公開宣布，金正恩透過南韓特使出面邀請美國總統川普見面，但多位官員指稱，北韓承認川普接受邀約，而且平壤已經重申，金正恩願意討論朝鮮半島無核化議題。

美國官員說，北韓代表參與預備性會談，讓他們更相信金正恩認真看待川金會。

消息來源表示，北韓力促川金會在平壤舉行，但目前還不清楚白宮是否願意。蒙古的首都烏蘭巴托也被提出討論，考慮是否在這兒舉行峰會。

雙方情報官員間的會談，是想在川金會之前，讓龐培歐和他的北韓對口單位──偵察總局局長──碰面。雙方一旦就峰會地點達成共識，接下來就是確定日期，並更詳細的協商峰會議程。

官員表示，美方決定利用既有的情報管道，是因為龐培歐在等候出任國務卿的任命聽證會之際，仍擔任中情局局長。參院的聽證會料將在未來幾周召開。龐培歐是川普最信任的國安顧問之一，他一直主導川金會籌備事宜，國務卿任命案通過後，將接手監督外交準備作業。

川普周末曾告訴幕僚，很期待川金會，他在南韓特使轉達金正恩的邀約時，當場就同意了。但川金會的時程仍不明朗。官員說，當前的目標是5月底或6月登場。

川普再過兩周要在佛州海湖莊園會晤日相安倍晉三。外界預料安倍晉三會在會中提出對川金會的連串疑慮。

根據知情人士，美國和北韓已透過情報管道舉行多場直接密談，以便為美國總統川普和北韓...
根據知情人士，美國和北韓已透過情報管道舉行多場直接密談，以便為美國總統川普和北韓領導人金正恩的高峰會鋪路，將先決定峰會地點，接著是日期，然後再詳細討論議程。美聯社
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