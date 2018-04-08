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敘利亞毒氣攻擊／直升機扔毒氣炸彈 傷者口吐白沫

2018-04-08 10:36聯合報 記者許祖菱╱即時報導

敘利亞反抗軍頑強堅守東古塔地區的最大城鎮度瑪鎮（Douma）7日傳出遭到大規模化武毒氣攻擊。有當地醫療救援組織表示，度瑪鎮上方出現毒氣向下飄進城鎮中，造成至少70人喪命，數十人受傷。但敘利亞官媒否認當局與這次化武攻擊有關。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，敘利亞救援組織「白盔」（The White Helmets）在推特上發出一張度瑪鎮照片，照片中可看出地下室內有多達數十具遺體，以及多名傷患口吐白沫，其中包括兒童。該組織貼文表示，死亡人數可能再繼續攀升。

敘利亞醫療救援組織（UOSSM）稍早也發布聲明，有當地醫護人員稱出現大規模化武攻擊，造成至少25人喪生、500人受傷。

CNN等外媒尚未能證實照片是否屬實，但敘利亞在地組織包括「白盔」、「度瑪協調委員會」、「古塔媒體中心」均表示，一架直升機7日在度瑪鎮上方施放毒氣炸彈，導致大量平民產生窒息、呼吸道阻塞致命情況。

國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）引述「官方消息來源」報導，敘國政府已經否認與毒氣攻擊有關指控，並稱媒體有關度瑪鎮報導是「公然企圖阻止軍方挺進瓦解中的恐怖分子」據點。

SANA報導引述同個官方消息來源提到，敘利亞阿拉伯軍「無需用到恐怖分子媒體分支所稱的化學武器」。

美國國務院一名官員向CNN表示：「我們在今日下午看到多起令人不安報導，敘利亞度瑪附近醫院出現可能化武攻擊。」該名官員表示，毫無爭議敘利亞政府曾對當地民眾使用過化武。2013年8月21日東古塔沙林毒氣攻擊造成約1000敘利亞人喪命。

敘利亞總統阿薩德曾經向媒體表示，針對敘利亞政府以化武攻擊平民指控「百分之百是捏造」，捏造這些故事只是為讓美國轟炸敘利亞行動合理化。

敘利亞反抗軍堅守的東古塔地區的最大城鎮度瑪鎮（Douma）7日遭到攻擊，濃煙密布...
敘利亞反抗軍堅守的東古塔地區的最大城鎮度瑪鎮（Douma）7日遭到攻擊，濃煙密布。法新社
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