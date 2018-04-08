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德西貨車衝撞人群至少3死20傷 無關伊斯蘭

2018-04-08 06:57中央社 明斯特7日綜合外電報導

德國西部明斯特市（Muenster）一輛廂型車衝撞行人，造成若干人死傷。 新華...
德國西部明斯特市（Muenster）一輛廂型車衝撞行人，造成若干人死傷。 新華社
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一輛貨車今天在德國西部明斯特市中心衝入一家熱鬧餐廳的露台，造成至少2人死亡和20人受傷，其中6名傷者傷勢嚴重。貨車駕駛隨後舉槍自盡，當局排除與激進伊斯蘭主義有關連。

法新社報導，現場畫面顯示，風景秀麗的明斯特（Muenster）市中心人行道上，散落著翻倒的餐桌和椅子。

邦內政廳長魯爾（Herbert Reul）表示，行凶男子據信是德國公民，並非外傳是一名難民或諸如此類人士。魯爾也強調，調查工作仍持續進行。

隸屬德國總理梅克爾（Angela Merkel）基督教民主黨（CDU）的魯爾又說，「目前無跡象顯示，本案與任何伊斯蘭主義有所關連。」

警方表示，至少有20人受傷，其中6人傷勢嚴重。攻擊者其後被發現在貨車內舉槍自盡身亡。

媒體報導稱，行凶的駕駛是閻斯（Jens R.），曾罹患精神疾病。德國第二電視台（ZDF）報導稱，那名男子最近曾自殺未遂，NTV電視台報導說，他曾揚言要讓自己的死亡，儘可能引發最大關注。

這座人口30萬大學城的警方，尚未證實這類報導。

德國總理梅克爾表示，她對這起事件「深感震驚」，將會竭盡一切查明事件真相以及協助受害人。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已分別表達慰問。

路透社報導，警方和邦官員表示，一名德國男子今天駕駛一輛貨車在德國西部明斯特舊城區中心，衝撞坐在一家餐廳外頭的一群人，造成至少2人喪生，行凶男子其後舉槍自盡。

那輛貨車衝入坐在Grosser Kiepenkerl餐廳外頭餐桌的人群，此餐廳在這座秀麗大學城頗獲觀光客青睞。

北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政廳長魯爾告訴德國電視台，嫌犯是德國公民，無跡象顯示，他有伊斯蘭主義背景。

警方發言人羅德（Andreas Bode）稍早前表示，「於下午3時27分（格林威治時間13時27分），一部車輛闖入餐廳區外頭， 有3人喪生，20人受傷，其中6人受重傷。凶嫌在車輛內自殺身亡。」

魯爾表示，3名死者包括凶嫌在內。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter AllgemeineZeitung）網路版報導稱，凶嫌是48歲的閻斯（Jens R.），住在距離犯案現場約2公里外。

ZDF電視台報導稱，警方正在搜查他的公寓，他曾與極右派極端分子有所接觸，但無證據顯示，他本身也是極右派極端分子。

南德日報（Sueddeutsche Zeitung）表示，那名男子罹患精神疾病。

警方發言人羅德說，調查人員正在調查是否有其他嫌犯逃離現場的可能性，但目前尚無證據支持這種情況。畫報（Bild）報導，繼目擊者指稱見到2人從貨車跳出後，警方正在搜索另兩名可能嫌犯。凶嫌閻斯並無前科。

一名警方發言人表示：「危險已解除。」

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