機瘟頻傳 美阿帕契直升機肯塔基州墜毀2死

2018-04-08 04:56 中央社 華盛頓7日綜合外電報導



美國軍方今天表示，一架阿帕契直升機6晚在肯塔基州（Kentucky）坎貝爾堡（Fort Campbell）進行例行訓練期間墜毀，一個空降作戰旅的兩名美軍罹難。

美國陸軍第101空降師（101st Airborne Division）發表聲明說，那架AH-64E阿帕契直升機（AH-64EApache），於6日晚墜毀，軍方正在調查失事原因。

聲明又說，兩名罹難美軍的姓名於通知家屬前，暫不披露。這起墜機事故，並無其他傷亡。

在這起最新墜機事故前，美軍戰機和直升機最近接連發生墜機事故，已造成另5人喪生和一人受傷。

一架CH-53E駿馬型直升機（Super Stallion）3日在加州森特羅（El Centro）演練降落時失事，造成4名陸戰隊員喪生。

一架F-16戰機4日在拉斯維加斯郊外奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）附近墜毀，造成美國空軍雷鳥特技小組（Thunderbird squad）一名成員喪命。

此外，美軍一架獵鷹II式攻擊機（AV-8B HarrierII）3日在非洲之角吉布地（Djibouti）起飛時，一名陸戰隊飛官於彈跳逃生後受傷。