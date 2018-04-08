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為川金峰會鋪路 美國北韓秘密直接對話

2018-04-08 04:56中央社 華盛頓7日綜合外電報導

熟悉內情的多位官員告訴美國有線電視新聞網，美國和北韓一直展開秘密直接對話，為美國總統川普與北韓領袖金正恩舉行高峰會鋪路，這是此備受期待峰會的籌備有所進展的跡象。

有線電視新聞網（CNN）報導，前述美國官員說，美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）以及CIA一個小組，正致力透過多個幕後情報管道，為川金峰會預做準備。美國和北韓情報官員曾進行多次對話，甚至在第3國會晤，聚焦於敲定峰會地點。

儘管北韓政權尚未公開宣布，金正恩已提出邀請，要求會晤美國總統川普，但多位官員指稱，北韓其後已知悉川普同意會談，且平壤當局也重申，金正恩願意討論朝鮮半島非核化議題。金正恩的邀請，於上個月透過南韓特使轉達。

消息人士表示，北韓力促在其首都平壤舉行峰會，但目前不清楚白宮是否願意在平壤舉行川金會。消息人士又說，也曾論及蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）為可能的峰會地點。

雙方情報官員間的對話，是為了在川金峰會登場前，替蓬佩奧與北韓情報頭子偵察總局（ReconnaissanceGeneral Bureau）局長的會談奠基。一旦雙方就會談地點達成共識，就可決定會談日期並詳細協商會談議程。

官員表示，美方決定利用既有情報管道是更側重蓬佩奧當前的中情局長地位，他已獲川普提名出任國務卿，美國參議院預定未來數週展開行使同意權的聽證會。

蓬佩奧是川普最信任的國安顧問之一，他一直主導川金會籌備事宜。倘若參院通過國務卿任命案，他就將接手監督外交準備作業。

川普曾於本週末告訴幕僚，他期待川金會。當南韓特使轉達金正恩的邀請時，川普當場就同意會談。但時間表依然不明，官員指稱，當前目標是5月底或甚至是6月登場。

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