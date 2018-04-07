國會力促打包剩食 挑戰法國人習慣心態

2018-04-07 22:13 中央社 巴黎7日專電



法國平均每人每年浪費50公斤食物，其中約21公斤是在餐廳或食堂等外食的地方浪費。國民議會為減少這種情況，正討論強制餐飲業提供打包剩食服務，挑戰法國人的習慣和心態。

去年4月，法國政府宣示要打擊浪費食物的行為，從生產源頭到消費端都要有所作為，目標是在2025年把浪費食物量比現在減少一半。

國民議會的永續發展委員會近期通過一項決議，針對不免費提供可重複使用或可回收容器讓消費者打包剩食的餐飲業者，要處以罰款，等於強制餐飲業者提供免費打包服務。

根據法國能源管理暨環境局（Ademe）調查，一個法國人平均每年浪費50公斤食物，其中21公斤是在餐廳或食堂等家庭以外的地方浪費。

正式的法國餐廳少有提供打包剩食的服務，普遍來說，消費者也不會主動詢問，而且基於對料理人的尊重，即使已經飽足，一般也都會把盤子內的食物吃完。

但近年在養生又反對浪費食物的風氣下，一部分法國人開始思考讓消費者把吃不完的食物帶走的可行性，也出現了一些製作打包專用紙盒的小型企業，但使用者仍屬非常少數。

國民議會永續發展委員會的決議，還須經過全體國會議員討論、通過才能付諸實行，且即使餐廳提供打包容器，法國消費者能否改變根深蒂固的習慣和心態，無懼他人眼光，把剩菜帶回家，又是另一個問題。