加拿大青少年冰球隊車禍14死 總理致哀

2018-04-07 22:13 中央社 渥太華6日綜合外電報導



加拿大鄉間公路發生重大車禍，青少年冰球隊搭乘的巴士跟聯結車相撞，造成14人死亡、14人受傷，其中3人情況危急。總理杜魯道已經推文致哀。

法新社報導，警方表示，這起車禍下午5時左右發生在蒂斯代爾鎮（Tisdale）以北28公里處。洪堡野馬隊（Humboldt Broncos）原定出征薩斯克其萬省青少年冰球聯盟（Saskatchewan Junior Hockey League）季後賽，與尼帕溫老鷹隊（Nipawin Hawks）交手。

加拿大皇家騎警警督孟羅（Ted Monro）在記者會中表示：「這是場重大意外，聯結車和巴士相撞。」他不願透露關於受害者的細節，聯結車司機的狀況也不得而知。

薩斯克其萬省衛生局在推特上表示，正在皇家大學醫院（Royal University Hospital）和聖保祿醫院（St Paul's Hospital）處理「剛送來的大量外傷傷患」。兩家醫院都位在距事發地點約250公里處。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發推文表示：「我無法想像這些父母親正在經歷的事，我的心與受到這起可怕悲劇影響的每個人同在。」