「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了
四月初是賞櫻熱季，尤其日本京都，清水寺、哲學之道等賞櫻景點，此時正人山人海，旅館一房難求，且房價可能飆3、4倍還搶不到。
不過，很多台灣民眾不曉得，賞櫻除了到日韓，也可到歐洲，像德國的波昂，就有一條很出名的櫻花大道。巴黎「花都」之名，也不是喊假的，若這時你造訪巴黎，會格外驚喜、更迷戀巴黎，因為從巴黎鐵塔、聖母院到聖心堂等知名景點，甚至是巴黎近郊的購物村，舉目望去都是櫻花盛開、美不勝收，照片怎麼拍怎麼美。
巴黎的櫻花以八重櫻居多，花色粉豔、花瓣也比較大，聖母院旁邊就種了一大排，由下往上拍櫻紅在聖母院玫瑰窗前搖曳生姿，是絕不能錯過的畫面：巴黎鐵塔周遭，也種了不少櫻樹，紅、白兩色櫻花，將陽剛的鐵塔，襯托出一絲輕柔。
至於位在左岸的莎士比亞書店，大名鼎鼎，20世紀初期小說家海明威、費滋傑羅、喬伊思等英美大文豪常在此出沒，包括「愛在巴黎日落時」等知名電影也曾在此取景。台灣人則因金城武為長榮航空拍的廣告「I see you」，有一幕他坐在書店前看書喝咖啡，讓國人結識了莎士比亞書店，成為旅行團必到熱點，書店前面也種了幾棵八重櫻，春天花下造訪更有fu。
巴黎和京都一樣，四季各有風情，但若你不曾在春天到巴黎賞櫻，別說你去過「花都」。
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