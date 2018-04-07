「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了

2018-04-07 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



巴黎鐵塔周遭種了不少櫻樹，櫻紅將陽剛的鐵塔，襯托出一絲輕柔。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

四月初是賞櫻熱季，尤其日本京都，清水寺、哲學之道等賞櫻景點，此時正人山人海，旅館一房難求，且房價可能飆3、4倍還搶不到。

不過，很多台灣民眾不曉得，賞櫻除了到日韓，也可到歐洲，像德國的波昂，就有一條很出名的櫻花大道。巴黎「花都」之名，也不是喊假的，若這時你造訪巴黎，會格外驚喜、更迷戀巴黎，因為從巴黎鐵塔、聖母院到聖心堂等知名景點，甚至是巴黎近郊的購物村，舉目望去都是櫻花盛開、美不勝收，照片怎麼拍怎麼美。

巴黎的櫻花以八重櫻居多，花色粉豔、花瓣也比較大，聖母院旁邊就種了一大排，由下往上拍櫻紅在聖母院玫瑰窗前搖曳生姿，是絕不能錯過的畫面：巴黎鐵塔周遭，也種了不少櫻樹，紅、白兩色櫻花，將陽剛的鐵塔，襯托出一絲輕柔。

至於位在左岸的莎士比亞書店，大名鼎鼎，20世紀初期小說家海明威、費滋傑羅、喬伊思等英美大文豪常在此出沒，包括「愛在巴黎日落時」等知名電影也曾在此取景。台灣人則因金城武為長榮航空拍的廣告「I see you」，有一幕他坐在書店前看書喝咖啡，讓國人結識了莎士比亞書店，成為旅行團必到熱點，書店前面也種了幾棵八重櫻，春天花下造訪更有fu。

巴黎和京都一樣，四季各有風情，但若你不曾在春天到巴黎賞櫻，別說你去過「花都」。

櫻花搖曳的聖母院，拍起來更漂亮。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

金城武為長榮航空拍的廣告，曾在莎士比亞書店前面取景，若是春天來拍，櫻花盛開會更美。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

鄰近巴黎的小鎮杜爾，路邊櫻紅也是美到不行。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

山坡下的旋轉木馬旁，櫻紅對襯不遠處白色的聖心堂，實在美呆了。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

春天，櫻花下，在莎士比亞書店露天座喝咖啡，是旅人一大享受。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

聖母院旁邊就種了一大排八重櫻，是春天造訪必拍畫面。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

巴黎的櫻花之美，不比京都遜色。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

由下往上拍櫻紅在聖母院玫瑰窗前搖曳生姿，是絕不能錯過的畫面。記者張錦弘／攝影 分享 facebook

巴黎郊區旅行團必到的購物村，旁邊的住宅區種滿櫻花，一隻貓在花下沉思。記者張錦弘／攝影 分享 facebook