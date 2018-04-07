MeToo延燒諾貝爾 三院士請辭以示抗議

2018-04-07 15:04 中央社 斯德哥爾摩6日綜合外電報導



頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）捲入性侵醜聞，今天有3名重要成員請辭，以抗議學院與一名涉嫌多起性侵的文化界惡狼之間關係密切。

法新社報導，去年「＃我也是」（#MeToo）運動方興未艾之際，瑞典學院內數名成員以及成員的妻子與女兒在11月指控一位鼎鼎有名的文化界人士。

瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）當時披露這則新聞，刊登了18名女性證詞，指稱遭到性侵或強暴，而禍首是瑞典文化圈最有影響力的人物之一。

因瑞典法律奉行無罪推定原則，媒體並未公布遭控男子的姓名，但他在文化界名號響亮，身分普遍為公眾所知。根據每日新聞，這匹惡狼自1996年到2017年之間犯下多起性侵。

今天請辭的成員之一英格朗（Peter Englund）表示，性醜聞深深撕裂了瑞典文學界。

他寫給瑞典「晚報」（Aftonbladet）的信中表示：「隨著時間過去，已現形的裂痕持續在擴大。」他補充說，瑞典學院常務祕書戴紐斯（Sara Danius）遭受「不合理的」批評。

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVIGustaf）今天得知事件發展，諾貝爾獎基金會理事長海肯斯登（Lars Heikensten）也對這「嚴峻狀況」表達關切。

另一名請辭的重要成員埃斯普馬克（KjellEspmark）在寫給媒體的信中表示：「非常遺憾，在這個學院服務36年、其中17年擔任諾貝爾委員會主席之後，我被迫做出這個決定。」

「當學院重要成員把私人情誼置於責任與正直之上時，我無法再參與這個工作。」（譯者：林宏翰/核稿：劉淑琴）