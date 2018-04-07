臉書營運長：不排除還有濫用個資未爆彈

2018-04-07 13:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



臉書營運長桑德柏格。歐新社 分享 facebook 臉書營運長雪柔．桑柏格 (Sheryl Sandberg)說，臉書兩年多前就知道劍橋分析公司收集多達8700萬臉書用戶的個人資料，而且不能排除可能還有其他用戶資料遭到濫用的事件。

桑柏格說：「我們知道我們對保護用戶資料做得不夠，我和 (臉書老闆)馬克 (祖克柏)都非常抱歉。」

她說：「維護安全是無止無休的工作，有如武器競賽。你只要做出什麼，就有人企圖濫用…我們真的相信社會經驗、相信保護隱私，可是我們也太過理想主義。我們對濫用問題想得不夠，而我們正全面採取堅定步驟。」

「法新社」說，桑柏格表示臉書兩年半前獲知劍橋分析從一個在臉書作民調的研究員獲得臉書的用戶資料，而他們保證這些資料已經刪除。

她說：「我們沒有繼續追蹤查證，這是我們的錯，尤其他們積極參與競選活動時，我們更應該查證。」

桑柏格說，臉書不排除可能還有其他用戶資料遭到濫用的事件，因此正在調查並準備進行稽查。

她說：「這是我們本周關閉一些團體、網頁、活動使用的原因，因為雖然我們未必在這些地方發現問題，可是我們覺得應該加強保護用戶資料。」

桑柏格說，臉書當初也應更主動對付俄國干預2016年的美國總統選舉的做法。

她說：「這是我們應該發現、應該知道的事情，我們卻沒有做到。現在我們學乖了。我們將對付虛假帳戶。它們有很多有政治動機，不過有經濟動機的更多。」