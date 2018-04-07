巴西前總統魯拉應入監未報到 聯警交涉

2018-04-07 08:24 中央社 聖保羅6日專電



巴西一審聯邦法官莫羅裁定，工黨籍前總統魯拉應在今天下午5時前，自動前往巴拉納州府聯邦警察廳報到入監服刑，但魯拉未自行報到，聯邦警察正在交涉中。

巴西法律專家解釋說，魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）的做法並不代表不尊重司法判決，因為讓魯拉在今天下午5時前報到，是「可以接受或不接受的邀約。」

從昨晚開始，魯拉就和工黨親信一直待在聖貝爾納多–杜坎普（Sao Bernardo do Campo）冶金工人工會，不時從窗口向工會前的支持者揮手示意，但期間未做出任何發言。

聯邦警察表示已經和魯拉展開談判，魯拉希望聯邦警察前往工會逮捕他，但因工會前聚集許多魯拉支持者，聯警擔心有激進分子抵抗，發生不必要衝突，所以不願前往工會執行逮捕令。

聯警已經在聖保羅備好一架專機，送魯拉前往巴拉納州府古里提巴（Curitiba），然後從機場直接搭直升機到聯邦警察廳。

警察廳也已經為魯拉安排一間個別牢房，將他和巴西石油公司貪腐案其他罪犯分隔開，如餽贈魯拉豪宅作為賄賂的建設公司OAS前總裁賓涅洛（Leo Pinheiro）以及魯拉任內前財政部長巴拉奇（Antonio Palocci）等人。

今天稍早，魯拉的辯護律師向最高法院提出新的人身保護令聲請，以免魯拉被逮捕，但遭大法官費雪（Felix Fischer）駁回。

魯拉的律師也向聯合國人權委員會抗議，要求巴西政府干預，在用盡所有上訴措施之前，防止魯拉被監禁。

前聯邦最高法院大法官維羅索（Carlos Velloso）表示，巴西司法部門是以國家主權的名義作出決定，不受國際機構干預；所以魯拉的律師只是在國際舞台上挑起問題，沒有任何實際後果。