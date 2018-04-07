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加薩爆發以巴衝突 巴勒斯坦死者增至5人

2018-04-07 04:47中央社 巴勒斯坦自治區加薩市6日綜合外電報導

位於加薩走廊的巴勒斯坦衛生部表示，巴勒斯坦群眾與以色列部隊今天在加薩爆發衝突，已有5名巴勒斯坦人死亡。

法新社報導，衛生部指出其中一名45歲男子阿迪維（Sidqi Abu Attiwi）在加薩中部的阿爾布賴吉難民營（Al-Bureij）東界遭槍擊致死，不久前，另一名男子也在相同地點被殺害。

根據衛生部，約408人被送往醫院和醫療中心救治。

巴勒斯坦槍擊難民
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