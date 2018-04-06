遭毒害前俄間諜 英醫院：病情迅速好轉

2018-04-06 23:38 中央社 倫敦6日綜合外電報導



醫院今天表示，遭毒殺未遂的俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）已脫離險境，且「病情迅速好轉」。

法新社報導，索爾茲伯里地區醫院（SalisburyDistrict Hospital）在聲明中說，斯克里帕爾「對治療反應良好，已脫離險境」。