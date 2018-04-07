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南非前總統涉貪 法庭外向鐵粉喊清白

2018-04-07 00:51聯合報 編譯陳韋廷／綜合報導

祖馬在法庭外，激動地向支持者演說。 （歐新社）
祖馬在法庭外，激動地向支持者演說。 （歐新社）
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南非前總統祖馬六日為一九九○年代廿五億美元的軍購弊案現身德班高等法院出庭應訊，法官在短暫開庭後裁定延至六月再審。祖馬在庭訊結束後向法院外支持者表示，這起在他下台後被重新審理的案件會證明他是無辜的。

祖馬下台不到兩個月，從「總統先生」變為「頭號被告」，這對現年七十五歲、執政九年，國家經歷了經濟停滯與信評等級下滑的他來說，是個重大挫折。他一共面臨十六項罪名指控，包括詐欺、勒索以及洗錢

在不到十五分鐘聽證程序後，南非國家檢察官跟祖馬的律師請求德班高等法院將案件延期至六月八日，以便雙方能準備法庭陳述文件，而法官對雙方請求予以批准。庭審辯護文件常需花費數月時間準備。

在法院裁定延審後，祖馬之後在德班法院外的講台上向成千上萬支持者表示，他的對手說謊，司法與政客們認為他沒有被告的基本權利。「真相會出來。我做了什麼？在證明有罪之前，我是清白的。」

祖馬否認有任何不當行為，並對起訴此案的決定提出挑戰，在非洲這個政治領袖鮮少在法律面前對自己行為負責的土地上，是個戲劇性發展。

報導指出，南非檢方以如此快的速度將祖馬告上法庭，顯示自從他的繼任者拉馬福薩去年十二月成為執政黨非洲民族議會主席以來，祖馬已失去對該黨的控制了。

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