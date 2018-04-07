收賄判刑12年 巴西前總統魯拉 法官下令入監服刑

2018-04-07 00:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



2009年10月，里約熱內盧拿到2016年奧運主辦權時，當時擔任總統的魯拉激動哭了。 （路透） 分享 facebook

去年遭判貪腐與洗錢罪名成立的七十二歲巴西前總統魯拉，五日遭法官下令廿四小時內（當地時間六日下午五點、台灣時間七日凌晨四點前）主動向警方報到入監服刑。

這項命令除了讓本已對立嚴重的巴西社會更加分裂外，也意味魯拉競選總統的機會幾近於零。

負責巴西牽涉甚廣貪腐調查行動的主要法官莫羅，向魯拉這位被外界長期認為是今年大選的領跑者提供了一天時間，前往南部城市庫里奇巴警局報到，否則將被逮捕，而為了保護魯拉的安全與隱私，法官要求將他關在警局內獨立牢房。對於莫羅的裁定，魯拉的律師則認為違反了正當法律程序。

魯拉在去年因收受一家建築公司的頂樓公寓而遭定罪判刑十二年，當時他否認指控，並誓言要推翻這項判決，而此判決象徵著這位前總統的戲劇性垮台，因曾幫助巴西數百萬人脫貧的魯拉，七年前卸任總統時是廣受歡迎的政治家。

在最高法院五日早上駁回魯拉所提出用盡一切可能上訴手段前不被關押的請求後，莫羅做出了上訴裁定；而反魯拉民眾聞訊後則在巴西最大城市聖保羅大放煙火慶祝。

在聖保羅生活和工作的卅歲市民佛弗雷塔斯說：「這是歷史性的。魯拉是巴西政治文化的象徵，你可能認為他高不可攀、凌駕於法律之上，但這顯示這個國家的情況正在發生變化。」