朴槿惠收賄濫權 重判24年、罰金5億

2018-04-07 00:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合外電報導



朴槿惠因濫權、收賄被重判24年徒刑，圖為她去年8月出庭。 （美聯社） 分享 facebook

被彈劾罷免的南韓前總統朴槿惠，六日被首爾中央區地方法院一審判處廿四年有期徒刑，併科一百八十億韓元（約台幣五億元）罰金。朴槿惠曾風光當選南韓首位女總統，卻因向企業收賄以及向閨密崔順實洩漏國家機密，淪為階下囚，成為第三個被判刑的南韓卸任總統。

六十六歲的朴槿惠被控收賄、濫權與洩漏國家機密等十八項罪名，其中十六項罪名成立。檢方原求處卅年有期徒刑，併科一千一百八十五億韓元罰金。

朴槿惠六日以健康理由缺席，她宣稱遭政治迫害，自去年十月起便以不再出庭抵制官司。朴槿惠有七天時間提出上訴。

法院以罕見的直播方式公開宣判過程，審判長金世潤宣讀判決書時指出：「被告濫用國家真正的主人—人民賦予的權力，對國家治理造成混亂。此外，被告否認所有指控，毫無悔意，並且把罪推給崔順實及其他官員。」

青瓦台發言人金宜謙表示，無論是對國家或是對個人而言，都是令人心痛的事件，「我們將牢記今天，不讓歷史悲劇重演。」

朴槿惠的支持者六日在地方法院外抗議，許多人坐在人行道上泣不成聲。廿七歲的韓根炯（音譯）說：「今天這個國家的法律已死。」

支持者高舉朴槿惠的巨幅照片，要求釋放。 （美聯社） 分享 facebook

檢方指控朴槿惠與崔順實共謀，強迫企業向崔順實旗下財團捐出總共七百七十四億韓元，以及從三星電子副會長李在鎔手中，實際收受和承諾收受共四百卅三億韓元賄款。此外，朴槿惠還下令製作「藝文界黑名單」，以停止政府補助的方式打壓異己，並指示時任青瓦台秘書向崔順實洩漏青瓦台和政府部門機密文件。

李在鎔今年二月改判兩年六月徒刑、緩刑四年，同月崔順實一審被判廿年徒刑。朴槿惠案暴露政商界暗黑連結，民眾去年曾上街大規模抗議。