破天荒!南韓霧霾嚴重職棒賽37年來首度因此取消

2018-04-06 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



韓聯社報導，原定6日下午6點30分在首爾蠶室棒球場、京畿道水原KT Wiz Park、仁川SK幸福夢想球場舉行的「2018新韓銀行MY CAR KBO棒球聯賽」三場比賽因霧霾天氣被取消。

這是1982年韓國職業棒球聯賽啟動後，37年來首次因霧霾天氣取消比賽。 KBO聯賽規章規定，比賽時間內如遇氣象廳發佈的強風、酷暑、霧霾等天氣預警，賽事主辦方可視球場狀況決定是否取消比賽。