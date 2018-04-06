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破天荒!南韓霧霾嚴重職棒賽37年來首度因此取消

2018-04-06 21:53聯合報 記者張佑生╱即時報導

韓聯社報導，原定6日下午6點30分在首爾蠶室棒球場、京畿道水原KT Wiz Park、仁川SK幸福夢想球場舉行的「2018新韓銀行MY CAR KBO棒球聯賽」三場比賽因霧霾天氣被取消。

這是1982年韓國職業棒球聯賽啟動後，37年來首次因霧霾天氣取消比賽。 KBO聯賽規章規定，比賽時間內如遇氣象廳發佈的強風、酷暑、霧霾等天氣預警，賽事主辦方可視球場狀況決定是否取消比賽。

截至當天下午5點30分，蠶室球場的懸浮微粒濃度高達377微克╱立方公尺，遠超過300微克╱立方公尺的預警門檻。

南韓職棒新賽季3月24日在首爾蠶室球場揭開序幕。歐新社
南韓職棒新賽季3月24日在首爾蠶室球場揭開序幕。歐新社
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南韓霧霾嚴重，圖為首爾南邊120公里處的世宗特別自治市，街道一片霧茫茫。歐新社
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霧霾首爾
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