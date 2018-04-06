杜特蒂將赴博鰲演說 與習近平會談

2018-04-06 16:33 中央社 馬尼拉6日專電



菲律賓總統杜特蒂。聯合報系資料照片。 美聯社 分享 facebook 菲律賓外交部今天宣布，杜特蒂總統下週將造訪海南島，出席博鰲亞洲論壇年會，發表演說，也將與中國國家主席習近平會談，可能提及南海議題，包括共同探勘石油。

菲律賓外交部次長曼紐爾．鄭漢淇（ManuelAntonio Teehankee）今天在馬拉坎南宮主持的記者會上說，杜特蒂（Rodrigo Duterte）9日將前往海南島，10日出席博鰲亞洲論壇年會，並發表演說。

同日，杜特蒂也將與習近平舉行雙邊會議，討論如何加強菲律賓與中國之間的雙邊關係。

鄭漢淇說：「兩位領袖將討論如何加強在迫切事宜方面的合作，也會談及共同威脅，如暴力極端主義、恐怖主義及跨境販毒等。」

被問及杜、習兩人會否觸及南海議題，鄭漢淇說，手上沒有會議細節，但預料兩人將在雙方外交部長3月會議的基礎上，持續跟進及深化合作，包括共同探勘南海。

但鄭漢淇強調，南海共同探勘只會在「謹慎」以及「惠及菲律賓、中國及亞太區域」的原則下進行。

他也不排除杜特蒂可能與習近平談及南海主權爭議，杜特蒂將會堅持菲國的立場，也就是在「平等及相互尊重」的條件下繼續對話及協商。

今年博鰲亞洲論壇年會的主題是「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」，8日至11日在海南島東岸的博鰲鎮舉行，10日正式開幕。

鄭漢淇說，杜特蒂認為博鰲亞洲論壇的宗旨與他發展菲律賓的願景相輔相成，因此期待跟所有與會領袖互動，盼能為菲律賓、東南亞國家協會（ASEAN）及整個亞太地區的人民帶來正面成果。

出席博鰲亞洲論壇年會的開幕日活動之後，杜特蒂將於11日轉往香港進行工作訪問，與當地菲僑會面，瞭解菲人在香港的工作與生活狀況。

杜特蒂政治立場親中，於2016年6月上任，這將是他總統任內第3次訪問中國，預定於12日返回馬尼拉。