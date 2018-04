毒諜案俄嗆英玩火 安理會上唸童書

2018-04-06 16:38 中央社 紐約聯合國總部5日綜合外電報導



前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和女兒尤莉雅4日遭神經毒劑攻擊後送醫救治,英國醫院29日表示,尤莉雅已脫離險境,目前清醒並能說話。圖擷自 Yulia Skripal臉書 分享 facebook 前雙面間諜在英國遭到神經毒劑攻擊事件延燒,俄羅斯今天在聯合國安理會上否認涉案之外,還向英國嗆聲說:「你們正在玩火自焚,你們將會後悔莫及。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)今在安理會上發表30分鐘演說,試圖戳穿英國指控俄羅斯要為毒害間諜案負責的說法。不只搬出童書「愛麗絲夢遊仙境」、電視犯罪影集、連俄羅斯文豪的作品都拿出來當做唇槍舌戰的內容。

路透社報導,自從3月4日前雙面諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)與女兒在英國索爾茲伯里(Salisbury)遭神經毒劑攻擊後,這是俄羅斯與英國代表在聯合國的2度交鋒。

法新社報導,俄羅斯是在昨天要求安理會開會。俄羅斯同一天要求加入「禁止化學武器組織」(Organization for the Prohibition of ChemicalWeapons)在索爾茲伯里的調查行動時遭拒。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)在安理會上說:「這簡直是一場荒謬大戲,你們難道掰不出更好的故事嗎?」他宣稱,英國正在發動一場「宣傳戰」,意圖「污衊俄羅斯,甚至是傷害俄羅斯的合法地位」。

英國駐聯合國大使皮爾斯(Karen Pierce)表示,「我們相信英國的行動禁得起任何檢驗,我們沒有什麼好隱瞞…但我擔心俄羅斯可能真的是在害怕些什麼。」

涅班濟亞說,任何有看英國電視影集「駭人命案事件簿」(Midsomer Murders)的觀眾都知道有「數百種聰明殺人的方法」,藉此反證英國所指控的手法本質上有多「冒險與危險」。

他還把犯罪影集與俄國文豪作品「罪與罰」拿來比喻案情,他說:「這不是英國外長所想的犯罪小說,而是一部具有深刻哲學意涵的文學作品。我建議強生先生可以讀讀杜斯妥也夫斯基一些其他小說,或至少知道書名也好。」

涅班濟亞在開會尾聲,拿出世界兒童文學名著「愛麗絲夢遊仙境」,唸出其中一個段落,故事中皇后要求未審先判,向英國喊話:「這有讓你們想起什麼嗎?」

皮爾斯回應:「愛麗絲夢遊仙境裡有一個很棒的句子『有時候,我會在吃早餐前,相信6件不可能的事情』。這句話很適合我們俄羅斯的朋友。」