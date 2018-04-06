毒諜案俄嗆英玩火 安理會上唸童書

2018-04-06 16:38 中央社 紐約聯合國總部5日綜合外電報導



前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和女兒尤莉雅4日遭神經毒劑攻擊後送醫救治，英國醫院29日表示，尤莉雅已脫離險境，目前清醒並能說話。圖擷自 Yulia Skripal臉書 分享 facebook 前雙面間諜在英國遭到神經毒劑攻擊事件延燒，俄羅斯今天在聯合國安理會上否認涉案之外，還向英國嗆聲說：「你們正在玩火自焚，你們將會後悔莫及。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今在安理會上發表30分鐘演說，試圖戳穿英國指控俄羅斯要為毒害間諜案負責的說法。不只搬出童書「愛麗絲夢遊仙境」、電視犯罪影集、連俄羅斯文豪的作品都拿出來當做唇槍舌戰的內容。

路透社報導，自從3月4日前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭神經毒劑攻擊後，這是俄羅斯與英國代表在聯合國的2度交鋒。

法新社報導，俄羅斯是在昨天要求安理會開會。俄羅斯同一天要求加入「禁止化學武器組織」（Organization for the Prohibition of ChemicalWeapons）在索爾茲伯里的調查行動時遭拒。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）在安理會上說：「這簡直是一場荒謬大戲，你們難道掰不出更好的故事嗎？」他宣稱，英國正在發動一場「宣傳戰」，意圖「污衊俄羅斯，甚至是傷害俄羅斯的合法地位」。

英國駐聯合國大使皮爾斯(Karen Pierce)表示，「我們相信英國的行動禁得起任何檢驗，我們沒有什麼好隱瞞…但我擔心俄羅斯可能真的是在害怕些什麼。」

涅班濟亞說，任何有看英國電視影集「駭人命案事件簿」（Midsomer Murders）的觀眾都知道有「數百種聰明殺人的方法」，藉此反證英國所指控的手法本質上有多「冒險與危險」。

他還把犯罪影集與俄國文豪作品「罪與罰」拿來比喻案情，他說：「這不是英國外長所想的犯罪小說，而是一部具有深刻哲學意涵的文學作品。我建議強生先生可以讀讀杜斯妥也夫斯基一些其他小說，或至少知道書名也好。」

涅班濟亞在開會尾聲，拿出世界兒童文學名著「愛麗絲夢遊仙境」，唸出其中一個段落，故事中皇后要求未審先判，向英國喊話：「這有讓你們想起什麼嗎？」

皮爾斯回應：「愛麗絲夢遊仙境裡有一個很棒的句子『有時候，我會在吃早餐前，相信6件不可能的事情』。這句話很適合我們俄羅斯的朋友。」