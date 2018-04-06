白宮：川普是地球上最棒的談判代表

2018-04-06 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國白宮副發言人吉德利（Hogan Gidley）5日談及美中貿易談判時表示，總統川普是第一個有骨氣和實力，為美國勞工與企業站出來面對中國大陸的人；吉德利並說，「總統是這個星球上最棒的談判代表」。

吉德利陪同川普赴西維吉尼亞州的途中，接受隨行媒體提問，關於美中貿易談判；吉德利指出，過去兩黨政治人物都允許中國大陸在世界舞台上非法行事，這位總統是第一位有骨氣與實力，為美國勞工與企業站出來面對中國大陸。

吉德利說，「總統是這個星球上最棒的談判代表，他用一切手段與方法保護這個國家，並保護美國勞工與企業。」

至於川普是否決定派財政部長米努勤赴北京談判，吉德利僅說，不清楚這項決定。

美國貿易代表署（USTR）3日宣布基於「301調查」結果，擬對中國大陸進口總值約500億美元、約1300個獨立關稅項目，加徵25%的關稅；中方隨即宣布報復措施，對原產於美國的黃豆、汽車、化工品等106項、總值500億美元商品，加徵25%關稅，實施日期視美方對陸商品加徵關稅實施情況另行公布。

美國貿易代表署3日公布擬加徵關稅的中國大陸銷美商品建議清單，尚需徵求公眾評論意見，舉行公聽會，並協同相關部會檢視及分析公眾意見，之後才會宣布最終課稅決定。

雖然關稅措施尚未生效，但已造成部分美國相關業者、農民憂心；吉德利5日對此表示，關稅還沒生效，這是談判階段，還有評論期，這些是建議，並沒有實行。