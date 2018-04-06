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德國法院拒西班牙以叛亂罪引渡加獨領袖

2018-04-06 03:20中央社 柏林5日綜合外電報導

德國法院今天拒絕接受西班牙以叛亂罪名引渡加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特的要求，並同意這位上個月入境德國後被捕的獨派領袖保釋。西班牙政府表示尊重德國法院的決定。

普伊格蒙特（Carles Puigdemont）上個月入境德國時，因為西班牙發出的歐洲緝捕令遭到逮捕。他因為推動加泰隆尼亞於去年10月舉行遭禁止的獨立公投，遭西班牙政府指控犯下叛亂和貪汙等罪名。

法新社報導，法院發布聲明說，法官「認為就叛亂的指控而言，准許引渡並不合法」，因為在加泰隆尼亞舉行公投時，普伊格蒙特並未涉及暴力行動，依據德國法律，他的作為不該受罰。

但法官也表示，普伊格蒙特仍可能因濫用公款罪名遭引渡，只是尚須在今後幾天或幾周「釐清某些事實和蒐集資訊」。

如果普伊格蒙特能達成法院訂定的條件，包括付出7萬5000歐元（台幣約269萬元）保釋金，即可獲釋。

法院解釋說：「雖然有潛逃疑慮，但因不容許以叛亂罪名引渡他，潛逃的疑慮已大為減輕。」

不過，路透社報導，法院發言人表示，普伊格蒙特獲釋後，未獲檢方准許不得離開德國，並須每周赴警局報到。

目前還不清楚普伊格蒙特何時能離開德國北部城市新明斯特（Neumuenster）的拘留中心，他在3月25日被捕後一直遭關押在當地。

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