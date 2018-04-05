酷航炸彈威脅事件 星國警方逮41歲男子

2018-04-05 21:38 中央社 新加坡5日專電



編號TR634、飛往泰國合艾的酷航班機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡還出動戰機伴隨返航樟宜機場，不過警方晚間証實是虛驚一場，逮捕涉嫌謊報炸彈威脅的41歲男子。圖／酷航提供 分享 facebook

編號TR634、飛往泰國合艾的酷航班機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡還出動戰機伴隨返航樟宜機場，不過警方晚間証實是虛驚一場，逮捕涉嫌謊報炸彈威脅的41歲男子。

正值新加坡對反恐、疑似恐攻防範及訓練不遺餘力之際，新加坡聯合早報、新傳媒8頻道新聞及海峽時報（The Straits Times）今天也以即時新聞報導這起炸彈威脅事件。

根據警方最新調查，這名涉嫌謊報炸彈威脅並遭逮捕的男子現年41歲，但並未透露更多的細節。

酷航這架載有173名乘客的班機原訂下午1時20分起飛前往泰國合艾，有關當局接獲機上乘客通報疑有炸彈，新加坡空軍兩架F-15SG戰機隨即起飛，從南海一帶緊密伴隨酷航客機，直到下午3時23分平安降落樟宜機場。

新加坡國防部長黃永宏在臉書發文，除証實兩架新加坡空軍F-15SG戰機緊急升空伴隨酷航班機返回樟宜機場，也讚賞空軍的英勇表現。

新加坡警方稍早在臉書公布訊息稱，機上所有乘客及機組員均安全下機，一名涉及炸彈威脅的乘客及另外兩名旅伴正協助警察調查。

在重新調查，確定安全無慮後，酷航（Scoot）表示，這架班機已在晚間6時多重新起飛前往合艾（HatYai）。