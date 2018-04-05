日本女性進土俵救人 在場者盛讚有勇氣

2018-04-05 19:44 中央社 東京5日專電



日本昨天發生一名女性為了救人，進入被視為女性禁地的相撲土俵內，被場內裁判廣播要求離開土俵。這位女性等到消防人員接手急救後才離開，在場人士認為，這位女性深具勇氣。

日本京都府舞鶴市長多多見良三昨天在相撲表演場地「土俵」內昏倒，具護士資格的女性進入土俵急救，被以廣播要求離開。日本相撲協會隨後除感謝這位女性協助急救，也對裁判不恰當作法致歉。

日本放送協會（NHK）報導，多多見良三送醫後被診斷是「蜘蛛網膜下腔出血」，經過手術治療病情穩定，須住院靜養約一個月，目前職務由副市長代理。

多多見良三是在昨天舉行的相撲春季巡迴表演，在土俵內致詞時突然昏倒。

事發當時正在土俵內協助急救的舞鶴市市民文化環境部長飯尾雅信回想說，自己看到市長突然昏倒，就趕緊衝上土俵。

他說，接著有一位女性進入土俵內，相關人士問這位女性是不是醫療人員，這位女性說自己是護士，會做心肺復甦術；他於是從旁協助把市長的領帶及襯衫脫掉。

飯尾雅信說，就在最緊要的時刻，聽到大約3次廣播要求這位女性離開土俵，他聽到這位女性說：「明明就是在救人，為何要這樣？」

他說，即使如此，這位女性還是熟練地完成急救措施，等到消防人員帶著「自動體外心臟去顫器（AED）」趕到後，這位女性才把急救工作交給消防人員接手，離開土俵。

同時在事發現場的還有舞鶴市消防本部消防次長羽賀田淳，他當時在會場2樓看到市長倒下，就趕緊聯絡救護車。

羽賀田淳說，沒有特別注意到要女性離開土俵的廣播，當他進到土俵時已未看到那位女性的身影，但他認為，這位女性的行動相當有勇氣。

擔任春季巡迴表演執行委員長的河田友宏，從頭到尾看到土俵上發生的事。

河田友宏說，市長在致詞時突然停住，然後就往後倒下。騷動中一位女性進入土俵，開始進行急救措施；接下來又有2位女性想進入土俵，被相撲協會相關人員制止。

他說，自己沒注意到場內廣播，但要求一位正在進行急救措施、深具勇氣的女性，必須離開土俵，他完全無法理解。

相撲迷、本名畠山秀樹的漫畫家，也忍不住跳出來批評相撲協會。

他說，真是愚蠢至極，只要在廣播前多想一秒，就不會說出這樣的話；就算讓女性進到土俵內，既不會影響相撲比賽的票房收入，也不會讓相撲失去神聖性，想不透為何要這麼堅持？

由於事情引發外界關注，日本相撲協會高層幹部也進行討論，結論是未來遇到緊急情況時，必須以人命至上作為最優先考量，然後彈性因應；未來也將徹底檢討急救措施及場內廣播方式。

相撲協會幹部表示，沒有什麼事比人命更重要，至於女性不能進入土俵，那是不同層次的問題。