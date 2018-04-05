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韓聯社：南韓關注北韓核設施施工跡象

2018-04-05 19:38中央社 台北5日電

針對媒體報導，北韓寧邊核子反應爐周邊地區有挖掘施工跡象，南韓外交部發言人魯圭德今天在例行記者會上表示，南韓方面正密切留意相關動向。

聯合新聞通訊社報導，魯圭德說，南韓政府將積極推動兩韓以及北韓─美國高峰會談圓滿成功，以成為朝鮮半島非核化與和平進程的里程碑。

關於北韓外長李容浩即將訪問俄羅斯等外交活動，魯圭德表示，南韓當局正密切留意這類活動，並希望北韓與各國開展對話，以促進半島非核化及永久和平。

魯圭德被詢及、南韓外交部是否正制定半島和平體制相關路線圖時答稱，朝鮮半島和平交涉本部將帶頭進行相關工作。

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