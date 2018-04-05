文金會 南韓將稱金正恩「國務委員會委員長」

2018-04-05 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



南韓統一部表示，兩韓峰會中將以「國務委員會委員長」稱呼北韓領導人金正恩（左），圖為金正恩出席南韓藝術團於平壤的演出。法新社 分享 facebook

兩韓峰會「文金會」將於27日舉行，南韓統一部5日表示，對於北韓領導人金正恩的正式稱呼是「金正恩國務委員會委員長」。

金正恩有多個黨政軍頭銜，包括勞動黨委員長、國務委員會委員長、北韓人民軍最高司令官等。南韓媒體常以「勞動黨委員長」稱呼金正恩。

金正恩胞妹金與正今年2月訪問南韓時，對南韓總統文在寅說：「奉國務委員會委員長特命訪韓。」因此南韓決定以此頭銜稱呼金正恩。

在前兩次的兩韓會談中，南韓皆以「國防委員長」稱呼時任北韓領導人金正日。