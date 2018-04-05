酷航班機驚傳炸彈威脅 空軍護送返星國

2018-04-05 17:44 中央社 新加坡5日綜合外電報導



廉價航空酷航今表示，一架目的地為泰國的酷航班機因遭炸彈威脅，現已安全返抵新加坡。圖／酷航提供 分享 facebook

新加坡航空公司旗下廉價航空酷航（Scoot）今天表示，一架目的地為泰國的酷航班機因遭炸彈威脅，現已安全返抵新加坡。

路透社報導，酷航表示，目的地為泰國合艾（HatYai）、編號TR634的班機已在新加坡空軍護送下返國，公司也正「與當局密切合作，以採取必要的後續行動，確保乘客安全」。