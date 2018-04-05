詩作冒犯穆斯林 印尼國父女兒落淚道歉

2018-04-05 14:55 中央社 雅加達5日專電



印尼國父蘇卡諾的女兒淑瑪娃蒂，因詩作內容可能冒犯印尼穆斯林引起爭議。她舉行記者會，聲淚俱下道歉，祈求原諒。

淑瑪娃蒂（Sukmawati Soekarnoputri）的詩作寫道，「我不知道伊斯蘭教法，但我知道印尼母親的印尼傳統髮型（Konde Saree）非常美麗，比你們的面紗還漂亮。我不知道伊斯蘭教法，但我知道印尼母親的民謠，它非常高雅，比你們的宣禮還撫慰。」

這首詩作流傳之後引起穆斯林團體不滿，抗議淑瑪娃蒂侮辱穆斯林，還有政治人物和律師在3日向警方舉報淑瑪娃蒂褻瀆宗教。褻瀆罪在印尼是重罪，最高可判處5年有期徒刑。

印尼新聞網站雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）報導，在重重壓力下，淑瑪娃蒂昨天舉行記者會，她聲淚俱下說：「發自內心深處祈求所有印尼穆斯林原諒我。」

淑瑪娃蒂解釋，她上週在「2018印尼時尚週」朗讀這首詩，這是12年前集結其他作品發表的詩作之一，她絕對無意冒犯穆斯林。

她強調，名為「印尼母親」的詩是反映她憂心印尼缺乏文化意識，提醒兒童不要忘記真正的印尼身分。

印尼強硬派穆斯林團體「捍衛伊斯蘭教士聯合會教令」（GNPF Ulama）接受淑瑪娃蒂的道歉，表示不會向警方舉報。

捍衛伊斯蘭教士聯合會教令幹部皮特拉（KapitraAmpera）表示，如果有人承認錯誤，必須原諒他們，每個人都會犯錯。

值得注意的是，褻瀆宗教在印尼是敏感的紅線。前雅加達省長鍾萬學因在演講中提及一句可蘭經文，認為競選對手利用宗教影響政治，愚弄大眾，被法院以褻瀆宗教罪名判刑兩年。