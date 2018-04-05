俄提聯合調查毒害間諜案 遭禁化武組織否決

2018-04-05 12:08 中央社 荷蘭海牙4日綜合外電報導



針對前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英國遭毒害事件，俄國提議進行聯合調查，這項提議今天未能在禁止化學武器組織會議上通過。

法新社和路透社報導，俄國力求在最高層級聯合國安全理事會討論這起案件。

倫敦當局表示，俄國「極有可能」是前俄諜斯克里帕爾與女兒3月4日在英國索爾茲伯里市（Salisbury）遭神經毒劑攻擊的幕後黑手。

但克里姆林宮強烈否認與這起事件有關。英國表示，使用的毒劑是前蘇聯研發的軍用級神經毒劑。

此後，俄國與西方國家的關係降到新低點，雙方各有超過150名外交官遭驅逐，俄國總統蒲亭（VladimirPutin）今天呼籲，以「常理」處理案件。

莫斯科召集禁止化學武器組織（Organisation forthe Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）會議，要求俄國和英國進行聯合調查。

俄國大使舒爾金（Alexander Shulgin）今天稍晚告訴記者：「不幸的是，我們沒能得到2/3票數來支持這項決定。我們需要有效多數。」

他闡述：「這項提案是有關俄國和英國對此事件進行雙重調查。禁止化學武器組織首長應該是這起事件的調解人。」

不過，倫敦當局抨擊這個「違反常理」的想法。

英國化學武器專家佛格（John Foggo）告訴禁止化學武器組織的執行委員會說：「我們不會同意俄國要求對索爾茲伯里市毒害事件進行聯合調查，因為英國－受其他許多國家支持－認為俄國極有可能是這起事件的始作俑者。」

「泰晤士報」（The Times）今天報導，英國國安單位確信，已找到製造「諾維喬克」神經毒劑的俄國實驗室位置，且早在事件發生前，英國就察覺到這間實驗室的存在。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）