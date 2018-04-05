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杜特蒂不願長灘島淪「化糞池」 26日起封島半年

2018-04-05 08:58中央社 馬尼拉5日專電

為恢復環境，菲律賓政府將關閉知名旅遊景點長灘島（Boracay）。圖為遊客在長灘...
為恢復環境，菲律賓政府將關閉知名旅遊景點長灘島（Boracay）。圖為遊客在長灘島的蔚藍海水中嬉戲。圖／中央社
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菲律賓馳名觀光景點長灘島（Boracay），確定將從26日開始封島6個月，以落實島上環保及其他硬體的改造工程。台灣是長灘島去年第3大國際遊客來源。

菲律賓觀光部長泰歐（Wanda Teo）今晨在DZMM廣播電台證實，菲律賓總統杜特蒂昨晚在行政部會會議上，批准了由環境部、觀光部及內政部組成的跨部會小組所提的長灘島改造建議。

泰歐說，杜特蒂將宣布長灘島進入「災難狀態」，從26日開始的6個月之內，只有長灘島的設籍居民可以出入，以利政府進行重建及整頓作業。

長灘島距離馬尼拉以南約315公里，以西岸約4公里長的「麵粉白沙灘」及黃金夕照而馳名，但近年來觀光客以及外來人口暴增，開發過度導致環境難以負荷，汙水直接排入大海，垃圾草率埋到鄰近小島，道路也不敷使用。

杜特蒂2月9日在家鄉納卯市出席商業論壇時，形容長灘島已淪為「化糞池」，當時即已表示將封島整頓。

當地旅遊業者估計，全面封島將導致3萬6000人失業，觀光收入損失超過560億披索（約新台幣346億元），相當於全菲總觀光收入的2成，請求政府考慮分區階段性封島。

泰歐坦承，部分閣員反對全面封島，但長灘島跨部會小組認為分區進行會衍生許多問題，如施工進度難以協調，或觀光客可能因工程受傷等。

菲國環境部長希瑪圖（Roy Cimatu）早前曾說，整頓長灘島的具體措施包括改善排水系統與交通網、建造垃圾處理設施、拆除非法建築物及道路擴寬等，讓這座島嶼能夠成為永續觀光景點。

另方面，馬拉坎南宮副文官長格瓦拉（MenardoGuevarra）保證，政府將為暫時失業的長灘島居民提供生計，包括優先雇用他們進行島上整頓工程。

馬拉坎南宮暫未公布封島細節，但已確認往返長灘島的渡船將不開放給非居民搭乘。此外，菲律賓航空公司與宿霧航空公司昨晚已宣布，4月至10月期間減少飛往長灘島門戶卡提克蘭鎮（Caticlan）的班機。

航空公司、旅行社以及長灘島上的度假村已開始忙於處理退款事宜。

長灘島去年遊客達200萬1974人次，其中105萬2975人次是外籍遊客，以中國大陸遊客最多，達37萬5284人次，其次為南韓的35萬6644人次，隨後是台灣的4萬802人次。

菲律賓杜特蒂
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