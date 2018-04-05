法國國鐵罷工 馬克宏捍衛改革不親上前線

2018-04-05 08:49 中央社 巴黎4日專電



法國國家鐵路公司連續兩天罷工，顯著影響旅運。總統馬克宏至今未針對罷工運動發言，但從總理和閣員態度看來，政府改革意向絲毫未變。

法國主要工會發動反改革罷工及遊行，一名抗議人士在巴黎巴士底廣場上舉著自製標語牌，寫著「我跟（總統馬克宏）這個年輕的奴役者沒完」。圖／中央社 分享 facebook 法國國鐵（SNCF）工會於2日晚間開始間歇式罷工，到6月28日為止，每週至少罷工兩天。3日有33.9%的員工響應，今天也達到29.7%。

這兩天罷工造成許多乘客不便，5日雖非罷工日，也可能有部分區域列車不會正常行駛，但政府始終無意讓步。

政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）今天說，政府有決心，改革會堅持到底，「總統要求部會首長持續冷靜說明立場，但不要斥責任何人」。

馬克宏（Emmanuel Macron）把捍衛政策的第一線留給總理菲力普（Edouard Philippe）和閣員，自己並不直接表態。

他上一次有相關發言是在3月19日，當時他說，爭執不會改變政府改革的承諾，那是他去年競選期間就許下的承諾，現在也已著手去實現，而且「一個國家要進行改革，面臨社會運動是很正常的事」。

馬克宏未明確提到國鐵改革，在此之後也沒有相關發言，但從菲力普和交通部長柏納（Elisabeth Borne）的態度，可以得知馬克宏不會退讓。

菲力普於3日表示，他聽到罷工者的聲音，但也聽到有心要工作的人的聲音；柏納則說，政府明明願意對話，沒人理解罷工理由何在。

葛里沃表示，改革國鐵只是眾多改革計畫的其中一項，不是什麼象徵，也不是要爭勝，「政府會守住決心，因為這個國家已經等太久了，必須緊急終止那些墨守成規（的心態）」。

根據民意調查機構Elabe為BFM電視台（BFMTV）今天執行的調查，44%的受訪法國人支持國鐵工會罷工，比3月中旬多了10個百分點，且有56%的人認為政府應修改改革方案。

但多數受訪者都贊成政府取消國鐵員工的諸多特權，69%支持取消國鐵員工提早退休的制度，64%贊成終止國鐵員工的終身雇用保障。