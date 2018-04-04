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同志交友程式Grindr 遭爆HIV病毒個資外洩

2018-04-04 18:16中央社 華盛頓3日綜合外電報導

全球最大同志交友軟體Grindr。 圖擷自Grindr推特
全球最大同志交友軟體Grindr。 圖擷自Grindr推特
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應用程式Grindr自稱是全球最大同志交友軟體，宣導定期接受愛滋病篩檢並在確定患病後對伴侶坦承。但Grindr近日被揭露，對外部廠商提供用戶愛滋狀況個資，引起抵制呼聲。

法新社報導，Grindr昨天證實，公司一直分享用戶個資給第三方軟體供應商，其中包括用戶的愛滋病毒（HIV）感染狀況。

Grindr總部設於美國加州西好萊塢市（WestHollywood），聲稱全球每天有360萬名活躍用戶。

英國資料分析業者劍橋分析（CambridgeAnalytica）日前被爆，曾不當擷取5000萬筆臉書用戶個資以建立美國選民檔案，來幫助川普（Donald Trump）贏得2016年總統大選，這使Grindr也開始受到外界嚴格審視。

Grindr技術長陳俊仰（Scott Chen）試圖將這個公關錯誤與臉書個資外洩醜聞撇清關係，他說這種個資共享不過是「業界標準做法」。

陳俊仰表示，使用Grindr用戶個資的第三方廠商Apptimize和Localytics，只負責強化軟體程式功能，並「遵守嚴格的契約條款，這些條款規定必須維持最高程度保密性、資料安全和用戶隱私」。

但一些倡議組織和Grindr用戶指出，此事嚴重違背了用戶的信任和隱私；還有人擔心，相關消息可能會使愛滋病防治專家所提建議的說服力降低，也就是呼籲同志定期接受愛滋病篩檢，並向可能的性伴侶透露患病與否。

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