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還是要選！安哲秀宣布競選首爾市長

2018-04-04 13:59聯合報 記者田思怡╱即時報導

安哲秀4日宣布競選首爾市長。歐新社
安哲秀4日宣布競選首爾市長。歐新社
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韓聯社4日報導，南韓在野黨「正未來黨」人才選拔委員會委員長安哲秀4日正式宣布，將在6月13日的地方政府選舉中競選首爾市長。

這是安哲秀在2011年後時隔7年再次宣布競選首爾市長。當時安哲秀考慮以無黨派身分競選首爾市長，但為了大局無條件讓位於現任市長樸元淳，力挺樸元淳成為在野陣營唯一候選人並成功當選，一時傳為佳話。

56歲的安哲秀為電腦病毒專家，2012年參選總統，後來也退讓，轉支持文在寅，但文在寅敗給了朴槿惠。5年後，安哲秀又出馬選總統，敗給了文在寅。    

文在寅首爾選舉
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