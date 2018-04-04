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俄葉卡捷琳堡居民抗議 市長直選仍遭議會取消

2018-04-04 12:22中央社 莫斯科4日電

俄國斯維爾德洛夫斯克州的立法會議，3日通過將首府葉卡捷琳堡市長直選改成間接選舉。在此之前當地居民集會抗議，現任市長也表達反對取消市長直選的立場，但最後法案仍在會議通過。

3月22日，俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk Oblast）的州長庫伊瓦雪夫（EvgenyKuyvashev）在立法會議提案，取消首府葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的市長直選，改採所謂的「蘇聯模式」。

根據提案內容，市長選舉時，將成立特別甄選委員會，由葉卡捷琳堡政府機關和斯維爾德洛夫斯克州行政機關派出代表組成。甄選委員會先選出若干名候選人，再由葉卡捷琳堡市議會議員從中選出下任市長，而在這過程一般民眾將無法參與。

支持更改市長選舉方式的一方認為，特別選舉委員會可以發揮「篩子」的功能，先過濾出適合的候選人。

消息一出，讓葉卡捷琳堡的市民難以接受，紛紛表示抗議。

現任市長羅伊茲曼（Yevgeny Roizman）也表達反對立場，並譴責這項提案在立法會議「只花了15分鐘討論」，直指庫伊瓦雪夫等人早在總統大選前就想修改選舉規則，只是擔心當時造成反彈，影響蒲亭選情而作罷。

反對取消市長直選的民眾在周一集會抗議，現場來了數千人，不少人手持「不准碰選舉」、「支持直選」等牌子，羅伊茲曼也親自到現場表達支持。

羅伊茲曼說，斯維爾德洛夫斯克州長庫伊瓦雪夫來自另一地區秋門（Tyumen），對葉卡捷琳堡的運作方式一無所知。

他並強調，支持直選並不是為了他自己，而是希望替後代子孫保留民主的運作方式，並且讓葉卡捷琳堡能和歐洲先進城市處在同一水準。

羅伊茲曼於2013年當選葉卡捷琳堡市長，是俄國少數能選上的反對派人物。他的任期到今年9月。

目前在斯維爾德洛夫斯克州立法會議，有36席是蒲亭所屬的「統一俄羅斯」黨，通過此案不成問題。最終3日三讀時以42比4的懸殊差距，讓「蘇聯模式」的市長選舉方式輕鬆過關。

根據俄羅斯聯邦地方自治法，市政首長可以透過3種方式選出：直選、間接選舉以及從甄選委員會預選的若干名候選人中選出。

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