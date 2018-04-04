李顯龍弟妹堅持拆故居 星國交未來政府考量

2018-04-04 10:47 中央社 新加坡4日專電



李光耀故居爭議，新加坡總理李顯龍的弟妹堅持應依父親遺願拆除，新加坡部長委員會發表聲明強調，會把李顯龍的弟妹最新回應交給內閣祕書處，提供未來政府考量。

新加坡為建國總理李光耀故居去留成立部長委員會，委員會工作報告2日出爐，提出3項可提供未來政府考量的處置選項。

部長委員會做出的3項處置選項，包括保留故居、拆除故居並重建、保留具歷史價值地下樓層飯廳。

李顯龍的弟弟李顯揚和妹妹李瑋玲卻聲稱，部長委員會發表的報告並不正確，堅持應依父親遺願拆除房子。

不過，部長委員會昨晚發表聲明指出，委員會根據李光耀最終版本遺囑、李光耀於2011年12月27日發給內閣信函、2012年3月29日向市區重建局申請整修歐思禮路38號及市區重建局許可等文件，確實了解李光耀對這個房子的想法後，才列出3項供未來政府考量的處置選項。

部長委員會除說明目前政府並不需要對李光耀故居處置做出決定，另強調會把李顯揚和李瑋玲的回應交給內閣祕書處，提供未來政府在需要做出決定時考量。

李光耀於2015年3月間病逝。有關他的故居是否拆除議題，去年曾引發爭議，包括李顯龍、李瑋玲及李顯揚均曾透過臉書發文，圍繞李光耀位於歐思禮路38號故居究竟應如何處置，成為關注焦點。李顯龍並在國會中針對這項糾紛發表聲明。