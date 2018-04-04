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學者籲明察秋毫：當前國際局勢絕非「新冷戰」

2018-04-04 09:06聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美國哈佛大學教授文安立認為，當前國際局勢絕非「新冷戰」。圖為美國總統川普（右）去...
美國哈佛大學教授文安立認為，當前國際局勢絕非「新冷戰」。圖為美國總統川普（右）去年11月在越南峴港，與俄國總統普亭共同出席亞太經合組織峰會。路透
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研究冷戰史的美國哈佛大學教授文安立（Odd Arne Westad）上周在《外交》雜誌網站撰文指出，自從俄國兼併克里米亞及中國大陸宣布一帶一路計畫，過去四年來許多人都在猜，東西方的另一場「冷戰」是否即將來臨。他認為，「重返冷戰」這種說法是一種錯誤的類比。

文安立說，「冷戰」是以美國及蘇聯為中心的一套全球體系，其核心是資本主義與社會主義的意識型態競爭；那是一套兩極體系，非勝即敗，對立激烈且極其危險：美蘇兩超強的戰略核武都意在摧毀對方，即使付出破壞半個世界的代價也在所不惜。

文安立認為，今日的國際局勢混沌，但與冷戰時期的諸多「絕對」迥然不同。儘管當前仍可見冷戰的許多遺跡，如今國際事務的決定因素已有以下改變：

首先，兩極對立已結束。如果說當前國際政治有任何方向，那就是邁向多極（multipolarity）：中國越來越強大，美國越來越不那麼強大，歐洲停滯，俄國是國際秩序邊緣的拾荒者，而像印度、巴西這些其他大國，則各自在其區域內越來越具影響力。

其次，意識型態不再是主要決定因素。中、美、印、俄及歐洲在許多事項上都有不同看法，但並非對資本主義及市場價值有不同意見。中俄都是威權國家，但這兩國不像過去冷戰時期那樣，到一些偏遠國家兜售他們的政治體系。就算是美國，如今在川普「美國優先」原則下，似乎也不太可能推銷他們的各項政治價值觀。

第三，近年來民族主義聲浪高漲。冷戰接在兩次世界大戰之後，那兩次大戰都由民族主義引起，而冷戰強調的是非民族的意識型態，當時一些主張國際主義的人都宣稱，個別國家的重要性越來越低。然而現在每一個強權都在強調身分認同，各種國家利益正是如今國際事務的主要特徵。

文安立總結指出，無論當下這套國際體系是什麼，都不是冷戰；現況最終可能充斥著衝突對立，但稱其源自「冷戰」實不合理。他說，如果我們在政策形成過程中要參照歷史，那麼就必須學著明察秋毫，且仔細留意各種類比。

哈佛大學拾荒一帶一路
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